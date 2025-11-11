تسمم الرُضّع في أمريكا.. ما يجب معرفته عن البكتيريا المسببة

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في كاليفورنيا أن فحوصات أولية أظهرت وجود بكتيريا تنتج سمًا مرتبطًا بالتسمم البوتيوليزمي في حليب الأطفال من إنتاج شركة "باي هارت". وذكرت التقارير إصابة 13 رضيعًا على الأقل في عشر ولايات، دون تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن.

ودعت وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا أولياء الأمور إلى التوقف عن استخدام هذا المنتج فورًا، فيما تستمر الاختبارات والفحوصات الإضافية على منتج "باي هارت هول نوتريشن إنفانت فورمولا"، على أن تكشف النتائج النهائية عن مدى سلامته.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، أنها قامت بسحب دفعتين من المنتج على خلفية التحقيقات الجارية، في إطار إجراءات السلامة الوقائية.

التسمم البوتيوليزمي، وفق موقع "مايو كلينيك"، هو حالة نادرة وخطيرة تنجم عن سم تفرزه بكتيريا المِطثية الوشيقية، ويهاجم هذا السم الأعصاب، ما يؤدي إلى ضعف العضلات واضطرابات في التحكم بالحركة. يمكن أن يصاب الرضع بهذا التسمم إذا نمت أبواغ البكتيريا في أمعائهم، أو عبر تلوث الطعام أو الجروح.

أبرز أعراض المرض لدى الرضع

يظهر المرض عادة خلال 18 إلى 36 ساعة من التعرض للسم، وتشمل العلامات المبكرة:

الإمساك كأول عرض شائع.

ضعف العضلات وصعوبة السيطرة على الرأس، مما يؤدي إلى حركات مترنحة.

بكاء خافت وغير طبيعي.

سيلان اللعاب وتدلي الجفون.

تعب شديد وصعوبة في الرضاعة أو التغذية.

في الحالات المتقدمة، يمكن أن يتطور الأمر إلى شلل جزئي.

مضاعفات محتملة

قد تؤثر العدوى على قدرة الرضيع على التنفس، وهو أخطر عرض مرتبط بارتفاع خطر الوفاة. كما تشمل المضاعفات الأخرى:

صعوبات في البلع والكلام.

ضعف مستمر في العضلات.

ضيق التنفس المستمر، ما قد يتطلب تدخلًا طبيًا طويل الأمد.

تواصل السلطات التحقيق لضمان سلامة منتجات الأطفال، مع التأكيد على ضرورة التزام الأهالي بتعليمات السلامة وعدم استخدام الحليب المشتبه فيه لحماية الرضع من المضاعفات الصحية الخطيرة.