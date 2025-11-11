إعلان

في ظل العزلة الدولية.. إسرائيل تنظم مؤتمرا عسكريا بمشاركة 20 دولة

كتب : مصراوي

01:23 م 11/11/2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش سيعقد الأسبوع المقبل مؤتمرًا دوليًا بهدف "الاستفادة من دروس الحرب على قطاع غزة" وذلك بمشاركة نحو 20 جيشًا من أنحاء العالم.

ولم تحدد هيئة البث أسماء الدول التي ستشارك في المؤتمر أو جدول أعماله، أو مكان انعقاده بدقة.

وفي خضم العزلة التي تعيشها إسرائيل، ادعت الهيئة أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل في العالم، وتعزيز مكانتها الدولية التي تضررت خلال الحرب في ظل تصاعد المظاهرات المناهضة لها، والاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وقرارات بعض الدول بتعليق التعاون الأمني معها.

