سوهاج – عمار عبدالواحد:

احتشد آلاف الطلاب بجامعة سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، في مشهد وطني مبهر يعكس حبهم للوطن، حيث انطلقت بهم مسيرة حاشدة بقيادة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم في الحياة السياسية بمصر، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وفي كلمته التي وجهها للطلاب، أكد الدكتور النعماني أن المشاركة في الانتخابات تتجاوز كونها واجبًا وطنيًا، بل هي "رسالة انتماء وفخر، ودليل على وعيكم ومسؤوليتكم".

ودعا رئيس الجامعة، جميع منسوبي الجامعة للمشاركة الإيجابية في التصويت، مشيرًا إلى أنهم يمثلون "طاقة الوطن وسنده"، وأن مشاركتهم تبعث رسالة قوية تبرهن على قدرتهم على صياغة مستقبلهم بأيديهم والمساهمة في صناعة القرار السياسي وتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.



شاهد البث المباشر:





