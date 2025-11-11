إعلان

رويترز عن مصادر: احتمال تقسيم غزة يتزايد مع تعثر خطة ترامب

كتب : مصراوي

01:16 م 11/11/2025

قطاع غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر أمريكية وأوروبية، بأن احتمال تقسيم قطاع غزة أصبح بحكم الأمر الواقع بسبب تعثر تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشف 6 مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة التالية من الخطة، للوكالة، أن الخطة توقفت فعليًا وأن إعادة الإعمار من المرجح الآن أن تقتصر على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وحذروا من أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات.

وأطلقت حركة حماس سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء محتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفات 24 جثة من أصل 28، ضمن المرحلة الأولى من الخطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتمال تقسيم غزة يتزايد تعثر خطة ترامب بشأن غزة تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب حركة حماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة