رويترز عن مصادر: احتمال تقسيم غزة يتزايد مع تعثر خطة ترامب

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر أمريكية وأوروبية، بأن احتمال تقسيم قطاع غزة أصبح بحكم الأمر الواقع بسبب تعثر تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشف 6 مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة التالية من الخطة، للوكالة، أن الخطة توقفت فعليًا وأن إعادة الإعمار من المرجح الآن أن تقتصر على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وحذروا من أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات.

وأطلقت حركة حماس سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء محتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفات 24 جثة من أصل 28، ضمن المرحلة الأولى من الخطة.