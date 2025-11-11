بسبب التنمر.. طالب يفجر مدرسته ويصيب 96 شخصًا في إندونيسيا

وكالات



أعلنت شرطة العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين جراء الانفجار الذي هزّ مبنى إحدى المدارس في المدينة من 54 إلى 96 شخصاً، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.



وقال رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة جاكرتا، بودي هيرمانتو، في بيان صحفي، إن "الإحصاءات المحدثة تشير إلى إصابة 96 شخصاً، نُقل 29 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما خضع الباقون للرعاية في موقع الحادث".

وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى الاشتباه في تورط أحد طلاب المدرسة بتنفيذ الانفجار، بدافع الانتقام بعد تعرضه للتنمر من زملائه.

وكشفت الشرطة أنها عثرت خلال تفتيش منزل المشتبه به على مسحوق مجهول الهوية، يجري حالياً فحصه في المختبرات الجنائية، في حين لا يزال الطالب المصاب يرقد في قسم العناية المركزة.

وفي أول تعليق رسمي على الحادث، اعتبر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن ما جرى قد يكون مرتبطاً بـ"تأثير ألعاب الفيديو العنيفة على سلوك الأطفال والمراهقين"، داعياً إلى تعزيز الوعي الأسري والرقابة على هذا النوع من المحتوى.

ووقع الانفجار في مسجد المدرسة الثانوية رقم 72 في العاصمة، يوم 7 نوفمبر الجاري، أثناء أداء الطلاب للصلاة، وفق ما أكده شهود عيان.

وحتى اللحظة، لم تُسجل أي وفيات، بينما تستمر الأجهزة الأمنية في التحقيق بجميع الفرضيات الممكنة، بما في ذلك احتمال أن يكون الحادث ذا طابع إرهابي، رغم عدم وجود أدلة تدعم ذلك حتى الآن.