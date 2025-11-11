إعلان

الشرطة الباكستانية: إصابة 8 أشخاص في انفجار خارج محكمة بإسلام آباد

كتب : مصراوي

12:29 م 11/11/2025

الشرطة الباكستانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفاد متحدث باسم الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بإصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص جراء انفجار خارج مبنى محكمة في العاصمة إسلام أباد.

وقال: "نُجري تحقيقًا لمعرفة نوع الانفجار. لم يتضح الأمر بعد. سنتمكن من تقديم المزيد من التفاصيل بعد تلقي تقرير من فريق الأدلة الجنائية لدينا".

ووفق ما أوردت وكالة "رويترز"، فإن الانفجار وقع بالقرب من مدخل محكمة منطقة إسلام آباد، والتي عادة ما تكون مكتظة بعدد كبير من المتقاضين.

وأظهرت وسائل إعلام محلية صورًا مروعة للموقع، تظهر أشخاصًا ملطخين بالدماء ممددين بالقرب من سيارة شرطة، ولم تتمكن رويترز من التحقق من ذلك بشكل مستقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الباكستانية إصابة 8 أشخاص محكمة بإسلام آباد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة