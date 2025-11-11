الشرطة الباكستانية: إصابة 8 أشخاص في انفجار خارج محكمة بإسلام آباد

وكالات

أفاد متحدث باسم الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بإصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص جراء انفجار خارج مبنى محكمة في العاصمة إسلام أباد.

وقال: "نُجري تحقيقًا لمعرفة نوع الانفجار. لم يتضح الأمر بعد. سنتمكن من تقديم المزيد من التفاصيل بعد تلقي تقرير من فريق الأدلة الجنائية لدينا".

ووفق ما أوردت وكالة "رويترز"، فإن الانفجار وقع بالقرب من مدخل محكمة منطقة إسلام آباد، والتي عادة ما تكون مكتظة بعدد كبير من المتقاضين.

وأظهرت وسائل إعلام محلية صورًا مروعة للموقع، تظهر أشخاصًا ملطخين بالدماء ممددين بالقرب من سيارة شرطة، ولم تتمكن رويترز من التحقق من ذلك بشكل مستقل.