صور- سفير قطر الجديد للقاهرة يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية

وكالات



قدّم سعادة السفير القطري لدى القاهرة جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، إلى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.



وخلال اللقاء، نقل السفير تحيات محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى وزير الخارجية.



وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعمّق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



من جانبه، رحّب وزير الخارجية بالسفير، متمنياً له التوفيق في مهامه، ومؤكدًا حرص جمهورية مصر العربية على مواصلة دعم العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وتعزيزها في مختلف القطاعات.