مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

كتب : مصراوي

06:26 ص 11/11/2025

مجلس الشيوخ الأمريكي

وكالات

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعا لإعادة فتح الحكومة، مما يقرّب أطول إغلاق حكومي في التاريخ من نهايته، بعد أن صوتت مجموعة صغيرة من الديمقراطيين لصالح الاتفاق مع الجمهوريين رغم الانتقادات الشديدة من داخل حزبهم.

وقد يستمر الإغلاق المتواصل منذ 41 يوما لبضعة أيام إضافية بينما يعود أعضاء مجلس النواب، الذي كان في عطلة منذ منتصف سبتمبر، إلى واشنطن للتصويت على التشريع.

وأشاد الرئيس دونالد ترامب الإثنين باتفاق التسوية ووصفه بأنه جيد جدا.

وقال ترامب: إن الإغلاق الحكومي سينتهي سريعا جدا، مضيفا ردا على سؤال بشأن التزامه شروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فيدراليين فصلوا خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه سيلتزم الاتفاق".

وجاء التصويت النهائي في مجلس الشيوخ بنتيجة 60-40، منهيا جمودا استمر أكثر من ستة أسابيع، خلال مطالبة الديمقراطيين الجمهوريين بالتفاوض معهم لتمديد الائتمانات الضريبية للرعاية الصحية التي تنتهي في أول يناير.

ولم يوافق الجمهوريون على ذلك، وفي النهاية غيّر 5 ديمقراطيين معتدلين أصواتهم بعد تأخر المساعدات الغذائية الاتحادية، وزيادة تأخيرات المطارات، واستمرار عدم دفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين.

وحثّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون المشرعين على العودة إلى واشنطن "حالا" نظرا لتأخيرات السفر المرتبطة بالإغلاق، قائلا: "يجب أن نفعل ذلك بأسرع ما يمكن".

وأضاف أن مجلس النواب كان خارج الدورة منذ منتصف سبتمبر، عندما أقرّ قانونا لمواصلة تمويل الحكومة، وفقا لسكاي نيوز.

