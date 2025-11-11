إعلان

يائير لابيد يُهاجم بن غفير: فاشي خطير وعار على الصهيونية.. ولن يكون وزيرالوقت طويل

كتب : مصراوي

02:47 ص 11/11/2025

يائير لابيد

وكالات

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الأسبق يائير لابيد، هجوما عنيفا على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية اعتقال معلم احتج ضد الأخير خلال حفل في الجامعة العبرية.

وهاجم لابيد، بن غفير، في مستهل اجتماع كتلة حزب "يش عتيد"، على خلفية اعتقال المعلم الذي صرخ في وجهه خلال حفل في الجامعة العبرية، إذ وصفه أنه "فاشي مسؤول عن مقتل الكثير من الناس".

واحتج لابيد قائلا: "على ماذا ولماذا؟ إيتمار بن غفير كاهاني متطرف، عنصري، معجب بباروخ جولدشتاين مرتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي ضد المصلين المسلمين، وقد مات أناس بسببه كل هذا حقيقي".

وبحسب لابيد: "بن غفير هو كارثة وطنية، كارثة دولية، عار على اليهودية، عار على الصهيونية، وفاشي يهودي خطير. هناك شيء واحد ليس عليه إيتمار بن غفير - وهو أنه ليس محصنا ضد النقد".

ودعا لابيد: "لا يمكن لبن غفير استخدام الشرطة لإسكات الناس"، متابعا: "هذا الرجل، الذي تجول لسنوات على هامش المظاهرات وصرخ وهدد السياسيين، ليس مخولا ولا يحق له إسكات المظاهرات المبررة ضده أقول للشرطة من هنا - لن يكون وزيرا للأمن الداخلي لوقت طويل واجبكم ليس حماية الوزير، بل حماية حق التظاهر والديمقراطية الإسرائيلية".

وسُئل بن غفير خلال اجتماع كتلته عن الاعتقال في الجامعة العبرية، وعما إذا كان ينوي الاعتذار عن ذلك، فأجاب: "كم أحب تعريفاتكم".

وأضاف: "لو كان شابا من التلال "المستوطنين المتطرفين"، لقلتم إنه كان هائجا، مشاغبا، بلطجيا هذا الأناركي قال إن جنود سلاح الجو قتلة، وإنهم إرهابيون أما بخصوص الإجراءات التي اتُخذت بحقه في مراكز الشرطة - فأنتم تقولون لي باستمرار إنه يُمنع عليّ التدخل في تلك الإجراءات"، وفقا لروسيا اليوم.

يائير لابيد يائير لابيد يهاجم بن غفير إسرائيل وزير الأمن الإسرائيلي

