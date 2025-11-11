ترامب: الرئيس الشرع قائد قوي وأنا أحبه

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سوريا مكان مذهل وفيها شعب عظيم ونريدها أن تنجح مع باقي دول الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة: "أن الرئيس السوري أحمد الشرع قائد قوي وأنا أحبه ونفعل كل ما يلزم لإنجاح سوريا".

وأشار ترامب إلى أن لديه ثقة في الرئيس السوري، مؤكدًا أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه في سوريا.

وأكد ترامب أن أمريكا ستقوم بكل ما هو لازم من أجل جعل سوريا ناجحة، مضيفًا: "سوريا مكان مذهل وفيها شعب عظيم ونريدها أن تنجح مع باقي دول الشرق الأوسط".

ولفت ترامب إلى أنه يعمل مع إسرائيل خلال هذه الفترة من أجل تحسين علاقاتها مع سوريا وتلافي الخلافات بينهم، موضحًا:"نريد لسوريا أن تكون بلدا ناجحا وأعتقد أن القيادة الجديدة قادرة على ذلك".