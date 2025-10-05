فتح صناديق الاقتراع في أول انتخابات لمجلس الشعب السوري

وكالات

فتحت المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات السورية أبوابها، اليوم الأحد، للبدء بعملية الاقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، إيذاناً بأوّل عملية لانتخاب أعضاء مجلس شعب سوري بعد سقوط نظام الأسد، وفق ما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وقالت (سانا)، إن ذلك جاء وسط انتشار قوى الأمن الداخلي لتأمين مركز انتخابات مجلس الشعب.

ويُجرى اليوم أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط الأسد، وتم إعداد النسخة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري في نهاية يوليو.

وكان التغيير الأكثر أهمية هو زيادة عدد المقاعد النيابية من 150 مقعدا كما كان مخططا في الأصل إلى 210 مقاعد، مع تعيين 70 من أصل 210 برلمانيا من قبل الرئيس المؤقت للبلاد.

وسيقوم ما بين 7 إلى 8 آلاف شخص تم اختيارهم من قبل اللجنة الانتخابية المركزية للجمهورية العربية السورية بانتخاب 140 نائبا برلمانيا.

وفقا لبيانات الوكالة السورية الرسمية "سانا"، بلغ عدد المرشحين عند إغلاق التسجيل 1578 مرشحا، منهم 14% من النساء.

ويتمثل الابتكار الآخر في قرار السلطات السورية بتوزيع 210 مقعدا في مجلس الشعب (البرلمان) حسب المحافظات.

ووفقًا لقرار اللجنة الانتخابية، خُصص 32 مقعدا لحلب، و10 لدمشق، و12 لمحافظة ريف دمشق، و12 لحمص، و12 لحماه.

وخصص 10 مقاعد للحسكة، و7 للاذقية، و5 لطرطوس، و10 لدير الزور. وحصلت الرقة على 6 مقاعد، ودرعا على 6، وإدلب على 12، والسويداء على 3، والقنيطرة على 3.