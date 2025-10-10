مقتل وإصابة 113 سودانيًا في هجوم الدعم السريع على مدينة الفاشر

(أ ب)

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن القتال داخل وحول معسكر للنازحين في غرب السودان أسفر عن مقتل 53 سوداني، وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 3 أيام هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن عدد القتلى في ارتفاع.

وقال تورك أمس الخميس، إن الهجمات بالطائرات المسيرة والمدفعية التي شنتها قوات الدعم السريع في منطقتي أبو شوك ودراجا أولا في الفاشر أسفرت عن مقتل 46 شخصاً.

وأضاف أنه من بين الـ46 قتيلاً، مات أكثر من 12 في قصف أحد آخر المستشفيات التي لا تزال تعمل في الفاشر، موضحًا إن القصف أصاب أيضاً مسجداً قريباً كان الناس يلجأون إليه.

وقال البيان أيضاً إن 7 أشخاص آخرين على الأقل تم إعدامهم دون تقديمهم للقضاء بعد أن داهمتهم قوات الدعم السريع في عمليات قتل بدوافع عرقية.

وقال تورك: "رغم النداءات المتكررة، ومن بينها ندائي الشخصي، بتوخي الحذر لحماية المدنيين، فإنهم بدلاً من ذلك يواصلون قتل وإصابة وتهجير المدنيين، ومهاجمة الأهداف المدنية ومن بينها ملاجئ النازحين والمستشفيات والمساجد، بتجاهل تام للقانون الدولي"، مضيفا:" ينبغي أن يتوقف هذا".

ودعا تورك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ذات النفوذ المباشر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة "لحماية المدنيين ومنع المزيد من الفظائع" في الفاشر وعبر إقليم دارفور.