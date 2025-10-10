بعد وقف النار بغزة.. المستوطنون يهاجمون الفلسطينيين بالضفة

(د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات الأشخاص أُصيبوا اليوم الجمعة في هجمات شنّها مستوطنون إسرائيليون شمالي الضفة الغربية، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن إجمالي عدد المصابين بلغ 36 فلسطينياً تلقّوا العلاج في المستشفيات.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المستوطنين هاجموا مزارعين كانوا يجنون ثمار الزيتون في عدد من القرى القريبة من مدينة نابلس.

من جانبها، قالت القوات الإسرائيلية إنها تحقق في تلك التقارير.

وأشارت تقارير فلسطينية إلى أن معظم المصابين تعرّضوا للضرب، فيما أُصيب اثنان منهم بالرصاص الحي.