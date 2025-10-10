إعلان

بعد وقف النار بغزة.. المستوطنون يهاجمون الفلسطينيين بالضفة

كتب : مصراوي

10:20 م 10/10/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)
أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات الأشخاص أُصيبوا اليوم الجمعة في هجمات شنّها مستوطنون إسرائيليون شمالي الضفة الغربية، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن إجمالي عدد المصابين بلغ 36 فلسطينياً تلقّوا العلاج في المستشفيات.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المستوطنين هاجموا مزارعين كانوا يجنون ثمار الزيتون في عدد من القرى القريبة من مدينة نابلس.
من جانبها، قالت القوات الإسرائيلية إنها تحقق في تلك التقارير.
وأشارت تقارير فلسطينية إلى أن معظم المصابين تعرّضوا للضرب، فيما أُصيب اثنان منهم بالرصاص الحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الضفة الغربية اتفاق غزة جرائم المستوطنين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة