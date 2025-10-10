إعلان

الأمم المتحدة تبدأ تسليم مساعدات في غزة بعد غد الأحد

كتب : مصراوي

08:52 م 10/10/2025

مساعدات إنسانية

وكالات

نقلت وكالة أسوشيتد برس "أ.ب" عن مسؤول في الأمم المتحدة تأكيده بدء تسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع في غزة بعد غد الأحد.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية عليه خلال اجتماع لها.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق عدة في القطاع، ولا سيما من مدينتي غزة وخان يونس.

وقال محمّد المغير مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني بغزة لوكالة فرانس برس إن "آليات الاحتلال انسحبت من عدة مناطق بمدينة غزة".

وأضاف "هناك تراجع لآليات الاحتلال من جنوب ووسط مدينة خان يونس باتجاه شرق المدينة".

الأمم المتحدة غزة توقيع اتفاق غزة تسليم مساعدات في غزة

