الأمم المتحدة تطلب إيضاحات من إسرائيل بشأن مساعدات غزة

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن هناك اجتماعات بين مسؤولين من الأمم المتحدة وإسرائيل للحصول على إيضاحات بشأن المساعدات لقطاع غزة.

وأوضح دوجاريك، أن الأمم المتحدة تعمل مع إسرائيل على زيادة وتيرة وحجم المساعدات لقطاع غزة، معربًا عن أمل المنظمة الدولية فتح مزيد من المعابر.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في الأمم المتحدة بدء تسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع في غزة بعد غد الأحد، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس "أ.ب".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر اليوم الجمعة بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية عليه خلال اجتماع لها.