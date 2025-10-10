إعلان

الأمم المتحدة تطلب إيضاحات من إسرائيل بشأن مساعدات غزة

كتب : مصراوي

08:46 م 10/10/2025

مساعدات غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن هناك اجتماعات بين مسؤولين من الأمم المتحدة وإسرائيل للحصول على إيضاحات بشأن المساعدات لقطاع غزة.

وأوضح دوجاريك، أن الأمم المتحدة تعمل مع إسرائيل على زيادة وتيرة وحجم المساعدات لقطاع غزة، معربًا عن أمل المنظمة الدولية فتح مزيد من المعابر.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في الأمم المتحدة بدء تسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع في غزة بعد غد الأحد، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس "أ.ب".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر اليوم الجمعة بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية عليه خلال اجتماع لها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة مساعدات غزة إسرائيل اتفاق غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة