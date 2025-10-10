أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل

مصراوي

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل، بحسب ما قاله أربعة مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس".

وذكر "أكسيوس"، أنه يمكن للقمة أن تحشد دعمًا دوليًا إضافيًا لخطة ترامب للسلام في غزة، مع عدم الانتهاء من الاتفاقيات الصعبة بشأن الحكم والأمن وإعادة الإعمار بعد الحرب.

وبحسب المصادر، فإن القمة ينظمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تواصل بالفعل مع العديد من القادة الأوروبيين والعرب بدعوات.

وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يشارك قادة أو وزراء خارجية من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإندونيسيا.

ومن غير المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاجتماع في الوقت الراهن، بحسب مسؤول أمريكي.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن ترامب يعتزم حضور القمة. ورفض البيت الأبيض التعليق.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى إسرائيل صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، ويلقي خطابًا أمام الكنيست، ويلتقي بعائلات الأسرى.

وسيسافر ترامب بعد ظهر الاثنين إلى مصر للقاء الرئيس السيسي والمشاركة في حفل التوقيع مع الضامنين الآخرين لاتفاق سلام غزة: مصر وقطر وتركيا.

وقالت المصادر إن قمة الزعماء من المرجح أن تُعقد صباح الثلاثاء، لكن من الممكن نقلها إلى يوم الاثنين. وسيكون ذلك في شرم الشيخ، حيث جرت المفاوضات بشأن الاتفاق.