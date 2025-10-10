صورة| نتنياهو يتفقد مركزا طبيا استعدادا لوصول الأسرى من غزة

وكالات

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مركزًا طبيًا يستعد لوصول الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من غزة في الأيام المقبلة، حسبما أعلن مكتبه اليوم.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إن نتنياهو زار مركز شيبا الطبي في تل هشومير على مشارف تل أبيب في إطار عملية "العودة إلى الوطن".

وفي أثناء تواجده هناك، التقى نتنياهو بالجنود الإسرائيليين الذين أُصيبوا في الحرب في غزة، ووصفهم بـ"الأبطال" وقال إنه "يقدرهم بشكل لا حدود له".

صورة

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر اليوم الجمعة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق. وبموجب هذه الموافقة، أصبح على الجيش الإسرائيلي سحب قواته إلى الخط المتفق عليه داخل قطاع غزة خلال 24 ساعة. وفي غضون 72 ساعة، يتعين على حماس إطلاق سراح جميع الأسرى. ومن المتوقع أن تكتمل هذه العملية بحلول يوم الاثنين المقبل.