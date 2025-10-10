مصراوي

مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة، بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجيًا إلى قطاع غزة، بعد فتح الطرق أمام عودة النازحين إلى مناطقهم التي هجّروا منها قسرًا خلال الحرب الدائرة منذ عامين.

وتصدرت الأعلام المصرية مشهد عودة النازحين، في مشهد يعكس صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه رغم الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر الأعلام المصرية وهي ترافق قوافل العائدين إلى منازلهم في غزة، وسط أجواء من الفرح والحذر في آن واحد.

الأعلام المصرية ترفرف في قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ#eXtranews pic.twitter.com/wVkXIMPS8F — eXtra news (@Extranewstv) October 10, 2025

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق عدة في القطاع، ولا سيما من مدينتي غزة وخان يونس.

وقال محمّد المغير مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني بغزة لوكالة فرانس برس إن "آليات الاحتلال انسحبت من عدة مناطق بمدينة غزة".

وأضاف "هناك تراجع لآليات الاحتلال من جنوب ووسط مدينة خان يونس باتجاه شرق المدينة".

وصدقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فجر اليوم الجمعة، خلال اجتماع لها، ليدخل الاتفاق من بعدها حيز التنفيذ.