بعد وقف إطلاق النار.. الأعلام المصرية ترافق عودة النازحين في قطاع غزة (فيديو)

كتب : مصراوي

06:55 م 10/10/2025

الأعلام المصرية ترافق عودة النازحين في قطاع غزة

مصراوي

مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة، بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجيًا إلى قطاع غزة، بعد فتح الطرق أمام عودة النازحين إلى مناطقهم التي هجّروا منها قسرًا خلال الحرب الدائرة منذ عامين.

وتصدرت الأعلام المصرية مشهد عودة النازحين، في مشهد يعكس صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه رغم الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر الأعلام المصرية وهي ترافق قوافل العائدين إلى منازلهم في غزة، وسط أجواء من الفرح والحذر في آن واحد.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق عدة في القطاع، ولا سيما من مدينتي غزة وخان يونس.

وقال محمّد المغير مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني بغزة لوكالة فرانس برس إن "آليات الاحتلال انسحبت من عدة مناطق بمدينة غزة".

وأضاف "هناك تراجع لآليات الاحتلال من جنوب ووسط مدينة خان يونس باتجاه شرق المدينة".

وصدقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فجر اليوم الجمعة، خلال اجتماع لها، ليدخل الاتفاق من بعدها حيز التنفيذ.

