(أ ب)

ضرب زلزالان قويان قبالة سواحل الفلبين نفس المنطقة في جنوب البلاد بفارق ساعات يوم الجمعة، حيث أدى الزلزال الأول بقوة 7.4 درجة إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وتسبب في انهيارات أرضية ودفع إلى إخلاء المناطق الساحلية القريبة بسبب مخاوف من حدوث تسونامي.

وبلغت قوة الزلزال الثاني 6.8 درجة مبدئيًا، ما دفع السلطات المحلية إلى إصدار تحذير من تسونامي، وصرح تيريسيتو باكولكول، رئيس المعهد الفلبيني لعلم الزلازل والبراكين، بأن الزلزال نجم عن حركة في نفس خط الصدع، وهو خندق الفلبين، على عمق 37 كيلومترًا (23 ميلًا) قبالة بلدة ماناي في مقاطعة دافاو الشرقية.

قال باكولكول لوكالة أسوشيتد برس: "الزلزال الثاني منفصل، ونسميه زلزالًا مزدوجًا. وقع كلاهما في نفس المنطقة، لكن قوتهما ومركزهما مختلفان".

أعرب باكولكول ومسؤولون آخرون عن مخاوفهم من أن الزلزال الليلي الثاني قد يؤدي إلى إضعاف أو انهيار الهياكل التي قوضها الزلزال الأول بالفعل.

وقال إدنار دايانجيرانج، المدير الإقليمي لمكتب الدفاع المدني الحكومي، لوكالة أسوشيتد برس، إن ما لا يقل عن 7 أشخاص قتلوا، من بينهم مريضان توفيا بسبب نوبات قلبية في مستشفى خلال الزلزال الأول ومقيم أصيب بالحطام في مدينة ماتي في دافاو أورينتال.

ومن جانبه، أوضح جون سافيدرا، مسؤول إدارة الكوارث في بلدة الحاكم جينيروسو في دافاو أورينتال، لوكالة أسوشيتد برس: "كنت أقود سيارتي عندما تمايلت فجأة، ورأيت خطوط الكهرباء تتأرجح بشدة هرع الناس من منازلهم ومبانٍ مع اهتزاز الأرض وانقطاع الكهرباء".

إخلاء المدارس

وقال سافيدرا "لقد شهدنا زلازل في الماضي، لكن هذا كان الأقوى"، مضيفا أن الاهتزاز الشديد للأرض تسبب في حدوث شقوق في العديد من المباني، بما في ذلك مدرسة ثانوية، حيث تم نقل حوالي 50 طالبا إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف بعد إصابتهم بكدمات أو إغماء أو دوار بسبب الزلزال الأول.

تم إخلاء الأطفال من المدارس في مدينة دافاو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5.4 مليون نسمة وهي أكبر مدينة بالقرب من مركز الزلزال، على بعد حوالي 250 كيلومترا (155 ميلا) غرب مقاطعة دافاو أورينتال.

مخاوف من تسونامي

أفاد مركز التحذير من تسونامي المحيط الهادئ في هونولولو برصد أمواج صغيرة على سواحل الفلبين وإندونيسيا قبل زوال الخطر بعد حوالي ساعتين من الزلزال الأول. وأشار إلى احتمال استمرار التقلبات البحرية الصغيرة.

إخلاء 6 مقاطعات

وقال باكولكول إن تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي، أدى إلى عمليات إخلاء في 6 مقاطعات ساحلية بالقرب من دافاو أورينتال تم رفعه في وقت لاحق دون رصد أي أمواج كبيرة.

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إنه تم رصد موجات تسونامي صغيرة في مقاطعة شمال سولاويزي بارتفاعات تتراوح بين 3.5 إلى 17 سنتيمترا (1.3 إلى 6.7 بوصة) في مقاطعات ميلونجوان وبيو وإيسانج وجانالو في جزر تالود.