"رسالة إلى ترامب".. أول تعليق من الفنزويلية الفائزة بجائزة نوبل للسلام

وجهت زعيمة الحركة الديمقراطية في فنزويلا، ماريا كورينا ماتشادو، والفائزة بنوبل للسلام 2025 رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد منح اللجنة النرويجية الجائزة لها والتي تصل لـ11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.17 مليون دولار)، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد.

وقالت الفنزويلية في أول تعليق لها اليوم الجمعة، إن الجائزة تقدير كبير لنضال الفنزويليين من أجل الحرية، ونعتمد خلال هذه المرحلة على ترامب أكثر من أي وقت مضى".

وفي وقت سابق، علق البيت الأبيض على فوز ماتشادو بجائزة نوبل للسلام، قائلًا: إن لجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام.

وأضاف البيت الأبيض خلال بيان له اليوم الجمعة، أن الرئيس ترامب سيواصل إبرام الاتفاقات.