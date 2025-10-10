إعلان

نتنياهو يعلق على عدم فوز ترامب بجائزة نوبل للسلام

كتب : مصراوي

05:12 م 10/10/2025

نتنياهو

مصراوي

علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزة نوبل للسلام.

وقال مكتب نتنياهو، في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الرئيس ترامب كان الأحق بجائزة نوبل للسلام فالحقائق تتحدث عن نفسها".

وصباح اليوم الجمعة، منحت اللجنة النرويجية، جائزة نوبل للسلام إلى ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة الرئيسية في فنزويلا.

ويبدد هذا الفوز آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي زعم مرارًا وتكرارًا أنه يستحق الفوز بالجائزة لنجاحه في حل "ثماني حروب"، وكان آخرها عمله على التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين.

وحاول الرئيس الأمريكي ترامب استغلال توصل حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل المعتقلين الفلسطينيين، ما يشكل محطة أساسية باتجاه إنهاء حرب مستمرة منذ سنتين في القطاع الفلسطيني المدمر.

