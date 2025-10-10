الجيش الإسرائيلي يتوغل بريا في بلدتين بمحافظة القنيطرة السورية



دمشق- (د ب أ)

توغلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بلدتي الصمدانية الغربية والرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، في سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت بسيارتين نحو أطراف مدينة السلام في القنيطرة، وأقامت حاجزًا على الطريق الواصل بين المدينة وبلدة الصمدانية الغربية، ثم توجهت نحو البلدة.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت أيضًا باتجاه الأطراف الشمالية المحاذية لبلدة الرفيد، مرورًا ببلدة العشة، بثماني سيارات، لتعود بعدها إلى قاعدة تل أحمر غربي.

وفي سياق متصل، لفتت إلى أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي تُعرف باسم قوات "أندوف"، تقوم بتفجير الألغام ومخلفات النظام البائد في سرية المركبات، مقابل الثانوية الزراعية، على الطريق الواصل بين بلدتي عين النورية وعين عيشة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتدين سوريا هذه الاعتداءات، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.