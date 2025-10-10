زلزال بقوة 6 ,7 درجات يضرب قبالة السواحل للفلبين وقد يتسبب في تسونامي



مانيلا- (أ ب)

ضرب زلزال قوته الأولية بلغت 6 ,7 درجة على مقياس ريختر داخل البحر قبالة مقاطعة جنوبي الفلبين صباح اليوم الجمعة، وكان من المحتمل حدوث تسونامي خطير في المناطق المجاورة.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إنه يتوقع حدوث أضرار وزلازل ارتدادية من الزلزال، الذي كان مركزه في البحر على بعد حوالي 62 كيلومترا جنوب شرق بلدة ماناي في مقاطعة دافاو أورينتال ونتج عن حركة في صدع على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ في هونولولو إنه من المحتمل حدوث موجات خطيرة ضمن 300 كيلومتر من مركز الزلزال.