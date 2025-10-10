غارة وقصف إسرائيلي على مدينة خان يونس

مصراوي:

شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارةً على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفات وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس، قصفت بعدة قذائف مدفعية، تزامناً مع تحليق طيران مسير إسرائيلي في سماء المدينة.

وأضافت "وفا" أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارةً جويةً عنفيةً وسط مدينة خان يونس، فجر الجمعة.

كما تعرض شرق مدينة غزة، لغارة وقصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مروحية إسرائيلية.