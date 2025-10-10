إعلان

هدوء حذر في غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار

كتب : مصراوي

04:55 ص 10/10/2025

قطاع غزة

بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وسط أجواء من الهدوء الحذر، وذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية رسميًا على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة صدّقت على مقترح إنهاء الحرب والخطوط العريضة لإطلاق سراح جميع الرهائن، وذلك رغم تصويت الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضد الاتفاق.

وبالتزامن مع ذلك، كشف البيت الأبيض عن نشر نحو 200 جندي أمريكي ضمن القيادة الوسطى في إسرائيل، لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

وسيقوم الجنود بإنشاء مركز تنسيق لدعم خطة السلام، مع التركيز على تنسيق دخول المساعدات الإنسانية والجهود اللوجستية، دون أن تنتشر هذه القوات داخل قطاع غزة.

وقف إطلاق النار الحكومة الإسرائيلية غزة دونالد ترامب قوات أمريكية سموتريتش بن غفير

