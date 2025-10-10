ماذا بعد الموافقة الإسرائيلية على اتفاق غزة؟

صدّقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة (الكابينت)، في اجتماعها الذي بدأ في ساعة متأخرة من مساء الخميس وانتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وذلك رغم معارضة خمسة وزراء من اليمين المتطرف ينتمون لحزبي "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية".

شارك في الاجتماع، إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حيث جاءت الموافقة لتضع الاتفاق، الذي تم توقيعه في وقت سابق من قبل إسرائيل وحماس والوسطاء، موضع التنفيذ الفعلي، وفق ما نقله موقع أكسيوس الأمريكي.

آلية التنفيذ والجدول الزمني

بموجب الاتفاق، ستبدأ القوات الإسرائيلية خلال 24 ساعة بالانسحاب إلى خط محيط متفق عليه داخل غزة. كما سيتم إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، والذي ستديره مؤقتًا قوة مصرية-أوروبية مشتركة.

وخلال 72 ساعة من ذلك، من المقرر أن تفرج حركة حماس عن 20 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة، في عملية يُتوقع أن تكتمل بحلول يوم الإثنين المقبل.

في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح قرابة ألفي أسير فلسطيني على مراحل، تشمل 250 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، سيتم إطلاق سراحهم إما إلى غزة أو إلى المنفى في دول عربية وإسلامية، بالإضافة إلى 1700 فلسطيني تم اعتقالهم في غزة منذ بدء الحرب.

كما يتضمن الاتفاق تبادل رفات 28 محتجزًا إسرائيليًا مقابل جثامين 360 فلسطينيًا قُتلوا في غزة.