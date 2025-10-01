أسطول الصمود: جنود إسرائيليون صعدوا على سفننا ومصير نشطائنا مجهول

وكالات

قال أسطول الصمود العالمي، الأربعاء، إنه تم تعطيل الكاميرات بعد أن صعد جنود الاحتلال الإسرائيلي على متنه السفن، مؤكدا أنه يعمل للتأكد من سلامة وحالة جميع النشطاء المشاركين.

وأشار أسطول الصمود، إلى أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس وبينهم مراسلة الجزيرة مباشر حياة اليماني.

وذكر طاقم السفينة عمر المختار في أسطول الصمود، أن زوارق إسرائيلية تسلط باتجاهه أضواء ساطعة وسط تحليق للمسيرات.

وأكد أسطول الصمود، أن وضع الطواقم والناشطين على متن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية مجهول.

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الأربعاء، إن أكبر نقابة عمالية في إيطاليا تدعو إلى إضراب عام يوم الجمعة المقبل احتجاجا على معاملة إسرائيل لأسطول المساعدات لغزة.

وأعلنت اللجنة الإعلامية لأسطول الصمود، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المشاركين على متن سفينتي "ألما" و"سيروس"، التابعين لأسطول الصمود العالمي.

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الأربعاء، إن البحرية الإسرائيلية طلبت من أسطول الصمود تغيير مساره والتوجه إلى ميناء أسدود.

وذكرت وكالة الخارجية الإسرائيلية، أنها أبلغت الأسطول بأنه يقترب من منطقة قتال خطرة وينتهك الحصار البحري القانوني، وفق زعمها، مشيرة إلى أنها جددت عرضها بنقل المساعدات عبر قنوات آمنة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الدعوات تتعالى لوقف "هذا الاستفزاز" من حماس وأسطول الصمود، مضيفا "ننضم لهذه الدعوات ونؤكد أن الأوان لم يفت، نرجو منكم نقل المساعدات سلميا عبر قبرص أو عسقلان أو أي ميناء آخر".