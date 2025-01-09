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بعد تهديد بإعدام الصحفيين.. الكونغو تعلن حظر قناة الجزيرة بسبب المتمردين

11:57 م الخميس 09 يناير 2025

قناة الجزيرة

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(أ ب)

حظرت الكونغو اليوم الخميس، شبكة الجزيرة الإخبارية الفضائية بسبب إجرائها مقابلة مع زعيم حركة 23 مارس (إم 23) المتمردة العنيفة التي استولت على أراض في شرق البلاد في غضون الأيام الأخيرة.

وفي سياق منفصل هدد وزير العدل الكونغولي، الصحفيين وغيرهم ممن يغطون أخبارا عن متمردي حركة إم 23 بعقوبة الإعدام رغم عدم وجود قانون يحظر رسميا على وسائل الإعلام تغطية أخبار الجماعات المتمردة.

ولم يصدر تعليق بشكل فوري من قناة الجزيرة.

ووفقا للمتحدث باسم حكومة الكونغو باتريك مويايا، ألغت السلطات أوراق الاعتماد الصحفية للقناة القطرية في الكونغو، قائلة إن الشبكة أجرت مقابلة مع رئيس "منظمة إرهابية دون اعتماد مناسب".

الكونغو وزير العدل الكونغولي الجزيرة الإخبارية حركة 23 مارس حركة إم 23 قناة الجزيرة
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