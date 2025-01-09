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إسرائيل تعترض ثلاث مسيرات فوق البحر المتوسط

11:53 م الخميس 09 يناير 2025

إسرائيل تعترض ثلاث مسيرات

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(د ب أ)

اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، اليوم الخميس، ثلاث مسيرات قال الجيش إن من المرجح أن يكون قد تم إطلاقها من اليمن.

وتسببت المسيرة الأولى في إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة جفولوت في صحراء، وهرع السكان إلى الملاجئ. وتم إسقاط مسيرتين أخريين فوق البحر المتوسط دون إطلاق أي صفارات إنذار.

ولم تعلن جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن مسؤوليتها عن الهجمات في البداية، إلا أنها فعلت ذلك في الماضي بعد عدة ساعات.

وأطلق الحوثيون مرارا صواريخ على إسرائيل وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر تضامنا مع حماس، التي انخرطت في صراعها الحالي مع إسرائيل منذ أن شنت هجوما على إسرائيل في أكتوبر 2023.

ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن الحوثيين أطلقوا، منذ بداية الحرب على غزة، حوالي 40 صاروخا و320 مسيرة على إسرائيل تضامنا مع حماس.

من جانبها ، شنت إسرائيل هجمات استهدفت والعاصمة اليمنية صنعاء وميناء الحديدة غرب اليمن.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قادة الحوثيين بأنهم سوف يلقون نفس مصير قادة من حماس وحزب الله اغتالتهم بلاده.

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