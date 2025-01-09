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ضحكات خلال جنازة كارتر.. حديث يجمع دونالد ترامب وباراك أوباما (فيديو)

11:42 م الخميس 09 يناير 2025

ترامب وباراك أوباما

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(مصراوي)

تداولت وسائل الإعلام، مقطع فيديو للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أثناء تواجد الرئيسين في جنازة الرئيس الأسبق جيمي كارتر التي تقام في العاصمة واشنطن.

وفي الفيديو تحدث ترامب وأوباما بشكل متواصل قبل مراسم الجنازة، حيث أومأ أوباما برأسه بشكل جدي ردًا على ترامب قبل أن يبتسم ويضحك على حديثه.

ولم تحضر السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما الجنازة.

وألقى الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن خطاب التأبين لجيمي كارتر الذي توفي آواخر ديسمبر الماضي عن عمر 100 عام، وحضر جنازته الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب فضلا عن إلقاء الخطاب من قبل جو بايدن.

ترامب باراك أوباما جنازة الرئيس الأسبق جيمي كارتر واشنطن جو بايدن
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