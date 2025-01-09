الإليزيه: ماكرون سيزور لبنان قريبا لتهنئة جوزيف عون بالرئاسة

وكالات

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في القريب العاجل، وذلك بعد أن تحدث ماكرون إلى قائد الجيش اللبناني جوزاف عون لتهنئته بانتخابه رئيسا.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن فرنسا ستدعم جهود عون لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أنها يجب أن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار لبنان وتعافيه الاقتصادي.

وكان البرلمان اللبناني قد انتخب جوزيف عون رئيسا جديدا للبنان في جلسة انتخابية ثانية عقدت صباح يوم الخميس، حيث حصل على 99 صوتا من أصل 128، ليُنهِي بذلك فترة الفراغ الرئاسي التي استمرت لأكثر من عامين.