بعد خروجها من مخبأها.. القبض على زعيمة المعارضة الفنزويلية

(أ ب)

ألقت قوات الأمن الفنزويلية القبض على زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، اليوم الخميس، بعد اعتراض موكبها أثناء مغادرتها مظاهرة مناهضة للحكومة في كاراكاس، وفق ما ذكره مساعدوها.

وخرجت ماتشادو بعد أشهر من مخبئها، في وقت سابق اليوم الخميس، وظهرت مجددا علنا في محاولة يائسة لمنع الرئيس نيكولاس مادورو من التشبث بالسلطة.

وقال الفريق الصحفي التابع لماتشادو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن قوات الأمن أطلقت النار على موكب الدراجات النارية أثناء مغادرته شرقي كاراكاس حيث كانت ماتشادو قد تحدثت قبل لحظات أمام حشد من أنصارها. ولم ترد تفاصيل فورية عن مكان وجودها، ولم تعلق حكومة مادورو على هذا الأمر بعد.

وجاءت المظاهرات قبل يوم واحد من الموعد المقرر لتنصيب مادورو في الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم لولاية ثالثة مدتها ست سنوات على الرغم من وجود أدلة موثوقة على خسارته الانتخابات الرئاسية.