إدارة بايدن تُبقي على تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية

(مصراوي)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستبقي على تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية في سوريا حتى نهاية فترة ولاية الرئيس بايدن، مما يترك اتخاذ القرار بشأن مستقبل هذا التصنيف وزعيم الجماعة، أحمد الشرع، للإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وجاء الإعلان عن هذا القرار وفقًا لتصريحات أدلى بها ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على الملف لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ويشكل تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية عقبة رئيسية أمام تعافي الاقتصاد السوري على المدى الطويل.

ومع ذلك، أوضح المسؤولون الأميركيون للصحيفة، أن رفع هذا التصنيف مشروط بقيام الجماعة باتخاذ خطوات ملموسة لإثبات قطع علاقتها مع الجماعات المتطرفة، وخاصة تنظيم القاعدة، الذي كانت الهيئة مرتبطة به في السابق.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية "الإسلاميون الذين تمكنوا من الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد أواخر العام الماضي بحاجة إلى إثبات مصداقيتهم من خلال أفعال واضحة، خاصة فيما يتعلق بالتخلي عن المقاتلين الأجانب والمسلحين المتطرفين الذين يشغلون مواقع قيادية داخل وزارة الدفاع السورية".