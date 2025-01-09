بعد أكثر من عامين.. مجلس الأمن يرحب باختيار رئيس للبنان

وكالات

رحب مجلس الأمن الدولي بانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في خطوة "أنهت أكثر من عامين من الشغور في هذا المنصب المهم".

وجاء في بيان تلاه أمام الصحفيين السفير الجزائري عمار بن جامع الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لشهر يناير الحالي، إنّ أعضاء المجلس الـ15 يؤكّدون على "أهمية انتخاب رئيس في لبنان لضمان سير عمل مؤسسات الدولة بالكامل، ومواجهة التحدّيات الاقتصادية والأمنية الملحّة".

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن باختيار جوزيف عون رئيسا للبنان، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرته على قيادة البلاد في اللحظة الراهنة.

وقال بايدن، إن الرئيس جوزيف عون سيوفر قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بالكامل.

وأضاف "عون يحظى بثقتي وأعتقد اعتقادا راسخا أنه الزعيم المناسب".