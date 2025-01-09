لتفادي الاعتقال.. بولندا تُعلن عن "ممرًا آمنًا" لنتنياهو لحضور ذكرى معسكر أوشفيتز

(مصراوي)

بولندا تتعهد بضمان مشاركة نتنياهو في إحياء ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز رغم مذكرة الاعتقال الدولية

أعلنت الحكومة البولندية، اليوم الخميس، عن توفير "ممرا آمنا" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين من أجل حضور احتفالات الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الإبادة النازي أوشفيتز بيركيناو.

ويأتي القرار الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، على خلفية مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في نوفمبر 2024، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت الحكومة البولندية، في البيان الرسمي، أن الاحتفال المقرر في 27 يناير 2025 هو جزء من تكريم الملايين من ضحايا الهولوكوست، مشددة على أن قادة إسرائيل سيحظون بضمانات أمان كاملة خلال زيارتهم.

وجاء ذلك استجابة لطلب الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي دعا إلى اتخاذ تدابير خاصة لضمان مشاركة نتنياهو في المناسبة دون التعرض لخطر الاعتقال.

وشهد هذا المعسكر، الواقع في مدينة أوشفيتسيم البولندية، مقتل حوالي 1.4 مليون شخص، من بينهم 1.1 مليون يهودي، بين عامي 1941 و1945 على يد النظام النازي.

ومعسكر أوشفيتز تم تحريره في 27 يناير 1945 على يد القوات السوفيتية، وأصبح في عام 1947 متحفا يخلّد ذكرى ضحايا الجرائم النازية.