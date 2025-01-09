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بعد انتخابه.. الرئيس الإماراتي يُرسل برقية تهنئة إلى جوزيف عون

09:50 م الخميس 09 يناير 2025

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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(مصراوي)

أرسل، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه منصب رئيس الجمهورية اللبنانية بعد أداء اليمين الدستورية.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على منصة "إكس" عن تهنئته للرئيس عون، متمنيًا له النجاح في قيادة لبنان نحو تحقيق آمال شعبه في التنمية والازدهار.

كما عبر عن تطلعه للعمل المشترك مع الرئيس عون من أجل تعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

من جانبه، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عون.

وكان البرلمان اللبناني قد انتخب جوزيف عون رئيسا جديدا للبنان في جلسة انتخابية ثانية عقدت صباح يوم الخميس، حيث حصل على 99 صوتا من أصل 128، ليُنهِي بذلك فترة الفراغ الرئاسي التي استمرت لأكثر من عامين.

الشيخ محمد بن زايد الإمارات الرئيس اللبناني جوزيف عون لبنان
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