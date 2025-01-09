وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الكاميروني

(وكالات)

أجرى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكاميروني لوجن مبيلا مبيلا، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الكاميرون.

واستعرض الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد والتجارة وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة.

كما ناقشا أبرز القضايا الإقليمية، ودعم التعاون الإفريقي لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة وسط إفريقيا.

في ختام الاتصال، تم الاتفاق على تكثيف المشاورات والتنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن تبادل التأييد في الترشيحات التي تمثل أولوية للجانبين.