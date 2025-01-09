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الرئيس الأمريكي يُعلق على انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان

09:32 م الخميس 09 يناير 2025

جوزيف عون

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(مصراوي)

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان، قائلًا إنه عون سيوفر قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان وإسرائيل "وقف الأعمال العدائية بالكامل".

وقال بايدن، إن الرئيس جوزيف عون يحظى بثقته، معربًا عن اعتقاده الراسخ بأنه "الزعيم المناسب".

وانتخب البرلمان اللبناني، اليوم جوزيف عون رئيسا للبنان، بأغلبية وصلت 99 صوتا من أصل 128 صوتا بعد فشل البرلمان في انتخابه خلال الجولة الأولى.

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