يتناول الفشار.. فيديو متداول لوزير الطاقة اللبناني بعد انتخاب رئيس للبلاد
(مصراوي)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم الخميس، لوزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أمام مبنى البرلمان اللبناني بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد.
وأثناء وقوفه أمام البرلمان، قام فياض بأكل الفشار والابتسام بشكل بسيط بعد إخراجه من حقيبته.
#وليد_فياض وزير الطاقة اللبناني ولا أهضم منه 😂#لبنان pic.twitter.com/se5fol7TI5— Marrona (@Marroname) January 9, 2025
وانتخب البرلمان اللبناني، اليوم، جوزيف عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 صوتًا من أصل 128 صوت، بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس في الجلسة الأولى.
ومنصب الرئيس اللبناني، شاغر منذ أكتوبر عام 2022.
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