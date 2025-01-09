الخارجية السورية تكشف عن موعد إصدار الجوازات للسوريين المقيمين بالخارج

(مصراوي)

كشفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الخميس، عن استئناف إصدار جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وجاء الإعلان عبر بيان نشرته الوزارة على منصة "إكس"، حيث أوضحت أن منظومة إصدار جوازات السفر ستعود للعمل من خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية، وذلك وفق نظام الدور المعمول به في كل بعثة.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن دراسة لإمكانية تمديد صلاحية جوازات السفر للمواطنين السوريين خارج سوريا.

وكتب الشيباني في تغريدة له عبر "إكس" أن إدارة القنصليات والمغتربين قد تم توجيهها لتقديم أفضل الخدمات القنصلية للمغتربين، والاستماع إلى شكاويهم، وتصديق كافة وثائقهم دون مقابل، حتى صدور التعليمات الجديدة.

وأضاف الشيباني، أن هناك دراسات جارية بشأن تمديد فترة صلاحية جوازات السفر وتخفيض الرسوم، بما يساهم في التخفيف عن المواطنين السوريين في الخارج.