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الإمارات تُدين الهجوم على القصر الرئاسي في تشاد

08:48 م الخميس 09 يناير 2025

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

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(مصراوي)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية نجامينا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد من الأشخاص.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، شددت أبوظبي على إدانتها القوية لهذا العمل الإجرامي، مؤكدة رفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار وتتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

كما أعربت الإمارات عن تعازيها الحارة للشعب التشادي، مشددة على تضامنها الكامل مع تشاد في هذا الظرف الأليم، ومتقدمة بأصدق التعازي لأسر الضحية ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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