الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يندد بـ"مؤامرة" في محاكمته

(أ ب)

ندد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بشدة، اليوم الخميس، بـ"مؤامرة" قال إنها من تدبير "كذابين ومحتالين" خلال محاكمة في باريس بشأن ما يُزعم أنه تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007 من جانب الحكومة الليبية بقيادة الزعيم السابق معمر القذافي.

وفي أول تصريحات له منذ بدء المحاكمة يوم الإثنين، قال ساركوزي، البالغ من العمر 69 عاما: "لن تجدوا أبدا يورو واحدا مدفوعا من ليبيا أو سنتا واحدا مدفوعا من ليبيا في حملتي".

ويواجه الرئيس الفرنسي الأسبق، الذي تولى منصبه من عام 2007 إلى عام 2012، اتهامات بالفساد السلبي، والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة، وتشكيل عصابة إجرامية، وهي اتهامات يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 10 أبريل، ومن المتوقع صدور الحكم في تاريخ لاحق.

وقال ساركوزي، وهو محام متمرس، إن "مجموعات من الكاذبين والمحتالين"، منهم "عشيرة القذافي"، زودت المحققين بإدعاءات. وندد ساركوزي، وهو يتحدث بنبرة عصبية وصوت قوي وملوحا بذراعيه، بما وصفها بـ"مؤامرة".

وأوضح ساركوزي، أن الكشف (من ليبيا) عن التمويل المزعوم لحملتي جاء بعد بضع ساعات من تصريحي بأن "القذافي يجب أن يرحل".

وكان ساركوزي أحد أوائل القادة الغربيين الذين طالبوا بتدخل عسكري في ليبيا في عام 2011، عندما اجتاحت مظاهرات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية العالم العربي. وقتل مقاتلون في المعارضة القذافي في أكتوبر من ذات العام، مما أنهى حكمه الذي استمر أربعة عقود للدولة الواقعة شمال إفريقيا.