مصر ترفض نشر قوات أجنبية في غزة وفتح المعبر لن يتم بوجود إسرائيل

وكالات

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" والحدث"، ضرورة تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وتتعرض سفن في المجرى المائي الدولي لهجمات من الحوثيين في اليمن ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وحول حرب غزة، قال وزير الخارجية، إن هناك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه ضد أي تهجير أو ترحيل للشعب الفلسطيني من أراضيه، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لابد أن يحصل على حقوقه بشكل كامل.

وأشار إلى محاولات مستمرة لتهجير الفلسطينيين، مضيفا أن قطاع غزة أصبح غير قابل للحياة، وللأسف هذا يصب في اتجاه التهجير، ولكن سنتصدى بكل تأكيد لذلك، على حد تعبيره.

وشدد وزير الخارجية، على أن ما يحدث في غزة حاليا ضد كل القوانين الدولية.

وذكر أن الموقف المصري واضح في أزمة غزة، ولابد من توافر الظروف حتى يمكن إعادة تشغيل معبر رفح.

وأوضح أنه لا يمكن فتح المعبر وتشغيله في ظل وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجهة الأخرى.

وردا على سؤال حول نشر قوات أجنبية في غزة، اعتبر الوزير أن هذا حديث سابق لأوانه.

وأفاد أن نشر أي قوات أجنبية في غزة أمر غير مقبول في الوقت الحالي.