عملًا بوصية صديقه.. بايدن يلقي خطاب تأبين كارتر بحضور 4 رؤساء أمريكيين

(مصراوي)

أقامت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، جنازة وطنية للرئيس الأسبق جيمي كارتر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 100 عام، في 29 ديسمبر 2024.

ويلقي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن خطاب التأبين لكارتر، عملا بوصية صديقه منذ سنوات طويلة، في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن، وذلك حسبما ذكر بايدن في تصريحات لصحيفة "يو إس إيه توداي".

وشهدت الكاتدرائية تشييع رؤساء سابقين، مثل دوايت آيزنهاور ورونالد ريجن وجورج بوش الأب.

وقال بايدن، متأثراً: "كارتر لم يكن يرى العالم بعقله فقط، بل بقلبه"، مبرزا القيم الإنسانية التي ميزت شخصية الرئيس الراحل.

وكارتر هو أول رئيس أمريكي يصل لعمر المائة عام وحاصل على جائزة نوبل للسلام.

ويحضر الجنازة، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والرؤساء الأمريكيين السابقين جورج بوش الابن، وباراك أوباما.

وتوفي كارتر في مسقط رأسه في ولاية جورجيا، كما تم إعلان يوم حداد وطني، مع إغلاق الدوائر الفيدرالية تكريماً له.

وكشف بايدن عن طلب كارتر منه إلقاء خطاب التأبين، مشيراً إلى الصداقة العميقة التي جمعتهما على مر السنين، حيث التقى الرجلان آخر مرة في عام 2021.