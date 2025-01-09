بعد اعتصام 722 يومًا.. النائب اللبناني ملحم خلف يغادر البرلمان بعد انتخاب رئيسًا للبلاد (فيديو)

(مصراوي)

أنهى النائب اللبناني ملحم خلف، اليوم الخميس، اعتصامه في مجلس النواب بعد اعتصام دام لمدة 722 يوما داخل البرلمان بعد انتخاب جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلف وهو يغادر البرلمان، متوشحًا بالعلم اللبناني ويحمل حقيبته، بعد أن أمضى 722 يومًا داخل المجلس.

وكان خلف قد بدأ اعتصامه في المجلس عقب شغور منصب الرئاسة مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2020، ملتزمًا بنص الدستور الذي يفرض على البرلمان الانعقاد الدائم إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.

وعقب انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية في جلسة الخميس، قام خلف بجمع أغراضه وترك المجلس.

يذكر أن ملحم خلف هو نقيب المحامين السابق في بيروت وفاز مؤخرًا بمقعد نيابي في دائرة بيروت الثانية ضمن لائحة "بيروت التغيير"، التي تضم شخصيات من المجتمع المدني.

وكان البرلمان اللبناني قد انتخب جوزيف عون رئيسًا جديدًا للبلاد بعد جولة انتخابية ثانية، حيث حصل عون على 99 صوتًا من أصل 128، بعد أن فشل في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة في الجولة الأولى.