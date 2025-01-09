لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

العثور على مواطن سويسري ميتا داخل سجن في إيران

08:22 م الخميس 09 يناير 2025

أحد السجون الإيرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس، أنّه تم العثور على مواطن سويسري موقوف بتهمة التجسّس ميتا في سجن بمدينة سمنان بشرق البلاد، مؤكّدة أنّه انتحر.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء الإيراني إن "مواطنا سويسريا انتحر صباح اليوم (الخميس) في سجن سمنان".

وأضاف أنّ "الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض عليه بتهمة التجسّس وأنّ قضيته كانت قيد التحقيق".

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء نقلا عن رئيس المحكمة العليا في إقليم سمنان الإيراني أن مواطنا سويسريا اعتقل في إيران بتهمة التجسس انتحر في السجن الخميس.

العثور على مواطن سويسري ميتا سجن بمدينة سمنان في إيران مواطن سويسري موقوف بتهمة التجسّس السلطة القضائية الإيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زلزال بقوة 6.11 درجة يضرب السلفادور

إعلان

إعلان

حريق بمنشأة ناصر.. لهيب النيران يضيء سماء المنطقة (صور)
تحرك برلماني عاجل بسبب قواعد تطبيق البكالوريا المصرية
مصر ترفض نشر قوات أجنبية في غزة وفتح المعبر لن يتم بوجود إسرائيل