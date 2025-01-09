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زوجة بنس رفضت النهوض.. اللقاء الأول لترامب ونائبه بجنازة كارتر منذ خلافات 2021 (فيديو)

07:32 م الخميس 09 يناير 2025

ترامب

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(مصراوي)

في لحظة لفتت الأنظار، اجتمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبه السابق مايك بنس لأول مرة منذ 4 سنوات، وذلك خلال مراسم جنازة الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

ويأتي هذا اللقاء بعد قطيعة طويلة أعقبت التوترات الحادة بينهما إثر أحداث اقتحام الكابيتول في يناير عام 2021 بعد رفض أنصار ترامب نتائج الانتخابات حينها بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ورغم مرور عدة سنوات، اكتفى الرئيس المنتخب بمصافحة نائبه السابق في الجنازة التي ذهب إليها رفقة زوجته ميلانيا ترامب.

وكان اللافت في اللقاء أن زوجة بنس لم تنهض لمصافحة ترامب وزوجته رقم نهوض زوجها لمصافحة ترامب، حيث ضمت ذراعيها إلى جسدها ولم تنظر إليه.

ترامب مايك بنس جنازة الرئيس الأسبق جيمي كارتر الكابيتول
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