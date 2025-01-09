بسبب نتنياهو وجالانت.. أمريكا تفرض عقوبات على الجنائية الدولية

القاهرة- مصراوي

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب العقوبات التي أقرتها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي يتضمن منع مسؤولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.

كذلك فإنه وفقا لمشروع القانون فإن إجراءات الجنائية الدولية ضد إسرائيل غير شرعية وتهدد أمريكا وحلفاؤها، إضافة إلى وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو و جالانت بأشد العبارات.

وحسب مشروع القانون، فإنه يجب على الولايات المتحدة إلغاء أي تمويل مخصص للجنائية الدولية، كذلك يجب معارضة أي إجراء من المحكمة ضد أمريكا أو إسرائيل أو أي حليف آخر.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر الماضي، مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الحرب القائمة حاليا على قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر العام الماضي 2023.