بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا.. وزير الدفاع اللبناني يكلف رئيس الأركان بقيادة الجيش

القاهرة- مصراوي

وقّع وزير الدفاع الوطني موريس سليم قراراً بتكليف رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده تأمين قيادة الجيش بالإنابة.

وبعد ما يزيد عن عامين عانى خلالها لبنان من الشغور الرئاسي، تمكن البرلمان اليوم الخميس، من انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية، غير أن الأمر تطلب جولتين من التصويت السرّي، تخللهما اتفاق الفوز.

وفاز قائد الجيش اللبناني جوزيف عون برئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الخميس، ليملأ الفراغ الرئاسي الممتد منذ أكثر من عامين، بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، إذ أخفق البرلمان خلال 12 جلسة سابقة في انتخاب رئيس للبلاد.

وفور أدائه اليمين الدستورية، تعهد الرئيس اللبناني الـ14 جوزيف عون، بممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية كاملة، مشددا على أن العدل هو الفاصل والحصانة الوحيدة لكل مواطن.

‏وأكد الرئيس اللبناني الجديد، أنه سيحترم فصل السلطات، متعهدا بإشراك رئيس الحكومة في إدارة البلاد.