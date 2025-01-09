رفض تعطيل الحكم الصادر ضد ترامب في قضية المال مقابل الصمت

(أ ب)

رفضت أعلى محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، تعطيل الحكم المنتظر ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية المال مقابل الصمت، مما يجعل المحكمة العليا الأمريكية على الأرجح الخيار الأخير أمام الرئيس المنتخب لمنع عقد جلسة الاستماع غدا الجمعة.

وأصدر أحد قضاة محكمة الاستئناف في نيويورك أمرا مختصرا يرفض فيه منح جلسة استماع لفريق ترامب القانوني.

وكان ترامب قد طلب من المحكمة العليا إلغاء الحكم المقرر صدوره غدا الجمعة. ولجأ محاموه إلى أعلى محكمة في البلاد أمس الأربعاء بعد أن رفضت محاكم نيويورك تأجيل الحكم من جانب القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب وإدانته في مايو الماضي بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات.